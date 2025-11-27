講義の途中で、日本軍「慰安婦」被害者が「自発的に売春行為を行った」という趣旨の発言をした慶熙（キョンヒ）大学の元教授の出廷はなくなった。ソウル北部地検刑事1部〔部長・金銀河（キム・ウナ）〕は、名誉毀損の疑いで送致されていた崔晶植（チェ・ジョンシク）元慶熙大学哲学科教授を、21日付で不起訴処分にしたと26日、明らかにした。検察は、崔氏の発言は特定の事実を摘示したものではなく、社会現象に対する個人的な見解