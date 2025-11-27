今秋のラグビー日本代表では、テストマッチを通じて成果と課題が鮮明に浮かび上がった。長年にわたりジャパンの歩みを追いかけ、その変遷を見続けてきたスポーツライター・永田洋光氏は、今回の戦いぶりをどう読み解くのか。今回はその【後編】。ラグビー日本代表 27年Ｗ杯に向けて3つの大問題…屋根閉め切り“蒸し風呂”奇策も奏功せず◇◇◇今秋のテストマッチ5連戦を、ラグビー日本代表(ジャパン)は1勝4敗で終