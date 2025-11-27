【不動産業界 噂の現場】クマ被害のあおりで秋田の「夜の街」からも悲鳴が…歓楽街はキャンセル相次ぎガラガラクマによる人身被害が深刻さを増している。環境省が11月19日付で公表した速報値によれば、全国で177件、被害人数197人、死亡者12人と過去最悪の水準が続いている。その中でも秋田県が49件・56人の被害、死亡3人、岩手県が33件・34人の被害、死亡5人と、突出して重い数字を示している。この2県を住宅業界から見ると