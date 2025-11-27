6月に解散したTOKIOの国分太一（51）が11月26日、都内で記者会見した。国分は6月に過去の複数のコンプライアンス上の問題行為が確認されたとして、日本テレビの「ザ！鉄腕！DASH‼」を降板させられ、芸能活動を休止している。【こちらも読む】国分太一は人権救済求め「窮状」を訴えるが…5億円自宅に土地、推定年収2億円超の“勝ち組セレブ”ぶりも明らかに国分は会見に黒のスーツ、ネクタイ姿で現れ、少しやつれた印象。