新世代歌謡グループ「はやぶさ」が11月26日、六本木クラップスにて新曲「ときめきはチャチャチャ〜スナックはやぶさへようこそ」の発売記念ライブを開催した。【写真】はやぶさ新曲『夜霧のセレナーデ』に意気込み「純烈さんのように紅白出場と武道館コンサートやりたいです」YouTubeでお馴染み、ヒカル演じる「ピカルママ」がついにライブで登場。「ときめきは――」は常連客とママのやり取りで、淡い恋の予感漂う楽曲だ。