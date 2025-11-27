とちぎテレビ 鹿沼市消防本部は２６日、市の消防職員のスポーツ親睦団体の会費を私的に横領したとして、３０代から４０代の消防職員３人を懲戒免職にしたと発表しました。 ３人は２０１５年４月から２０２５年８月までの間、それぞれ別々の時期に複数回にわたり会費総額２２６万円余りを横領したということです。 職員内で金銭の貸し借りがあるという話があったことから、スポーツ親睦団体の会費にも不正な使