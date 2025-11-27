明治安田生命保険相互会社は11月22日、昭和の建造物として初めて国の重要文化財に指定された「明治生命館」をリニューアルオープンした。明治生命館は、明治生命(現・明治安田生命保険相互会社)の本社として、東京美術学校教授の岡田信一郎により設計され、1934年に竣工された古典主義様式の洋風建築。戦後、GHQ(連合軍最高司令官総司令部)にアメリカ極東空軍司令部として接収され、また昭和21年には第一回対日理事会が開かれるな