「銀行が融資してくれるなら、間違いないと思ったんです」そう語るのは、Agent Connect株式会社代表の冨谷皐介さん(56歳)。不動産投資に手を出したものの、シェアハウスに住人は無く、想定されていた家賃収入も入らず、負債だけが残った。家族のために「死ぬしかない」と思った夜もあったという。それでも冨谷さんは生きる道を選び、同じ被害者とともに立ち上がった。絶望の果てにたどり着いた先とは何か。冨谷皐介氏：不動産特化