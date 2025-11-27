現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第５節で、遠藤航が所属するリバプールとPSVがアンフィールドで激突。アウェーの後者が、１−１で折り返した後に３発を叩き込み、４−１で快勝した。絶不調のリバプールにとっては非常に厳しい結果になった一方、PSVにとっては夢のような結果となった。UEFAの公式サイトによれば、オランダリーグ２連覇中のチームを率いるペテル・ボシュ監督は、試合後のインタ