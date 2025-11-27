俳優・白洲迅（33）の妻でタレントの竹内渉（39）が26日、自身のインスタグラムを更新。2人の子供とのディズニーシー満喫ショットを公開した。「去年はダッフィー（息子）だけでしたが今年はシェリーメイ（娘）も一緒に連れて行く事ができました」と投稿。「去年はまだよくわかっていなくてリアクションが薄かった息子ですが今年はミニーちゃんに会えて、嬉しくて抱きつきに行っていました」とつづった。「クリスマ