パドレスをFAとなったディラン・シース投手（29）がブルージェイズと7年総額2億1000万ドル（約327億円）の大型契約で合意したと26日（日本時間27日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」など複数の米メディアが報じた。シースは19年にホワイトソックスでメジャーデビュー。2022年に14勝8敗、防御率2.20の活躍で、サイ・ヤング賞投票で2位に入った。24年開幕直前にパドレスにトレードで移籍。今季は32試合に登板し8勝12敗、防御率4