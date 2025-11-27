女優の田中麗奈（45）が27日、自身のインスタグラムを更新。共演の国民的人気女優を絶賛した。「昨日はぼかぽかで北川景子さんとご一緒でした」と記し、フジテレビ「ぽかぽか」で共演した女優の北川景子とのツーショットを投稿。「楽しかったです」とつづった。「美しさにハッとさせられます」とその美しさを絶賛。「でも映画『ナイトフラワー』では全く違う姿が，，。映画はいよいよ明日からです」と自身も出演する、北川