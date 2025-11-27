【サンパウロ共同】ペルーの裁判所は26日、収賄の罪に問われたマルティン・ビスカラ元大統領（62）＝在任2018〜20年＝に禁錮14年の判決を言い渡した。地元メディアによると、被告側は控訴する方針。判決によると、被告は南部モケグア州知事を務めていた11〜14年、公共工事の入札で便宜を図る見返りに企業から約230万ソル（約1億円）の賄賂を受け取った。被告は18年、当時のクチンスキ大統領の辞任に伴い第1副大統領から大統