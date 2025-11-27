アメリカのトランプ大統領らが2020年の大統領選挙の南部ジョージア州の結果を覆そうとした罪に問われた裁判で、検察官は26日、起訴を全て取り下げました。トランプ大統領や側近らは2020年の大統領選挙で敗北したジョージア州の結果を覆そうとしたなどとして、2023年に起訴されていました。アメリカメディアによりますと検察官は26日、「現職の大統領がジョージア州の裁判に出廷するのは現実的ではない」などとして、トランプ氏ら全