アメリカのトランプ大統領が、2020年の大統領選挙で南部ジョージア州の票の集計に介入した罪で起訴された事件で、検察の申請を受け、起訴が取り下げられました。この裁判は2020年の大統領選挙で、ジョージア州の結果を覆そうと票の集計作業に介入した罪などでトランプ大統領らが起訴されたものです。検察側は26日、「現職の大統領がジョージア州の裁判に出廷するのは現実的でない」と指摘。訴訟を進めるのは「無駄で非生産的だ」と