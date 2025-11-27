好意を持つ女子に「おやすみ」LINEを送ったものの、翌日になっても返信がない。そんながっかりな経験を持つ男子も多いのではないでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に、「翌日も必ず連絡が来る！女子への『おやすみ』LINE」をご紹介します。【１】「君の愛犬が人間の言葉をしゃべる夢が見たいな」とロマンティックな願望を語る「思わず想像してニコニコしながら眠った」（20代女性