私たちが日々着ている服は、他人にどんな印象やメッセージを与えているのでしょうか。そして、そもそも服を着る目的とは何なのか--。◆「マウント取れる服」と首相発言の背景「外交交渉でマウント取れる服、無理をしてでも買わなくてはいかんかもなぁ」という高市早苗首相の発言から考えます。事の発端は11月14日参議院予算委員会で質問を行った参政党の安藤裕参院議員による「できれば日本最高の生地を使って、日本最高の職人