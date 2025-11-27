「レディファースト」という言葉は、もともと“女性を優先する”という考え方として知られていますが、その扱い方については現代ではさまざまな意見があります。そんな言葉が小学生同士の遊びの中で使われたとき、思わぬトラブルを生むこともあるようです。小学3年生の息子を持つ亜紀さん（仮名・37歳）は、ある日を境に子どもの友人関係に悩むようになったんだそう。発端は、ある1人の女子が親から教わっていた「レディファース