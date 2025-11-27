福岡管区気象台は27日午前5時1分、落雷と突風に関する福岡県気象情報第2号を発表した。福岡県では、27日昼前から夜のはじめ頃にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意を呼びかけた。［気象概況］日本海を進む低気圧からのびる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州北部地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため、福岡県では27日昼前から夜のはじめ頃にかけて局地的に積乱雲が発達