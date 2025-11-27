＜カシオワールドオープン事前情報◇26日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞アジアンツアーのインターナショナルシリーズのポイントランキングで2位に入り、来季のLIVゴルフ出場権をつかんだ浅地洋佑が、10月の「日本オープン」以来となる国内男子ツアーに出場する。【写真】浅地洋佑の勝利を支えた14本24日（日）に帰国し、月・火の2日間は休息に充て、水曜日はショット、アプローチ、パッティングの