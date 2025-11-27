＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 初日◇27日◇宮崎カントリークラブ◇6543ヤード・パー72＞今季ツアー優勝者や、メルセデス・ランキング（以下MR）上位者ら40人のみというエリートフィールドとなる、国内女子ツアーの最終戦が開幕した。【写真】“リコーカラー”全開！ 河本結の鮮烈コーデ午前8時30分に、米国女子ツアーを戦う畑岡奈紗と勝みなみが先陣を切ってスタート。畑岡はパー、勝は3パットを喫しボギー発進と