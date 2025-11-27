２７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（４万９５５９円０７銭）に比べて５００円超上昇した。５万１００円台を推移している。取引時間中としては２０日以来、４営業日ぶりに５万円台を回復した。