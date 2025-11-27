火事があったアパート香川・多度津町 27日午前4時41分ごろ、香川県多度津町道福寺で、「アパートで火事です」と近所の人から119番通報がありました。 約2時間後に火を消し止めましたが、木造2階建てのアパートの一室が焼け、1人が遺体で見つかりました。アパートは1・2階合わせて8部屋ありますが、他の部屋の住人は無事だということです。 警察が遺体の身元確認などをしています。