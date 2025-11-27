パドレスからＦＡになっていた先発右腕ディラン・シース投手が、ブルージェイズに７年総額２億１０００万ドル（約３２８億円）で加入することに合意したことが明らかになった。米ニューヨークポスト紙のＪ・ヘイマン記者ら複数の米メディアが２６日（日本時間２７日）に報じた。シースは今季８勝１２敗で防御率４・５５。５シーズン連続でローテを守り切り、１６０イニング以上を投げ、２００以上の奪三振をマークしてきている