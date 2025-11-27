「水菜」で作るパパッと副菜 クセのない水菜は生でも加熱してもおいしい食材。和えるだけ、電子レンジ活用などパパッと作れるアイデアレシピをご紹介。 塩昆布とツナの旨味で作る水菜の和え物シャキシャキ水菜とカリカリベーコンが絶妙油揚げをサクサクに焼くのがポイント味付けはポン酢だけでOK！1袋買ってもすぐに消費できます クックパッドの検索数を見てみると、水菜を使ったメニューで最も人気を集めているのが「サラダ」