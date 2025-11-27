トランプ氏が高市氏に台湾問題で中国を刺激しないよう助言、習近平国家主席が激怒 トランプ米大統領が高市首相に台湾問題で中国を刺激しないよう助言したとWSJが報じている。 日本政府の台湾発言を受け中国の習近平国家主席が激怒している。先日のトランプ氏と習氏の電話会談では大半の時間を台湾問題に費やしたという。その日のうちにトランプ氏は高市首相に電話し、台湾問題で中国を刺激しないよう助言したと米政府当局者