27日未明、韓国・高興から打ち上げられたロケット「ヌリ号」（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国航空宇宙研究院は27日未明（日本時間同）、国産ロケット「ヌリ号」を、南西部の全羅南道高興にある羅老宇宙センターから打ち上げた。4回目の打ち上げで、初めて夜間に挑戦した。韓国宇宙航空庁は、搭載した衛星が予定の軌道に入り、打ち上げが成功したと発表した。オーロラの観測などを目的とした人工衛星をはじめ計13機の衛星を搭