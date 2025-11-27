きょう（27日）の東京株式市場で日経平均株価は、一時700円以上値上がりし、節目の5万円を回復しました。取引時間中としては1週間ぶりです。きのうのニューヨーク市場では、FRBによる来月の利下げ観測継続などを背景に主要な指数が引き続き上昇。東京市場でもこの流れを受け、幅広く買い注文が出ています。