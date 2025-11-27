2025年11月6日、東京神保町の書泉グランデにて、数学者・加藤文元の最新刊『はじめての圏論ブンゲン先生の現代数学入門』（ブルーバックス）の刊行記念イベントが開催された。平日夜の開催にもかかわらず会場は満席となり、数学ファンからプログラミング関係者まで、幅広い層の観客が詰めかけた。 参考：岩波新書 × 中公新書 × ブルーバックス、新書レーベル“三兄弟”鼎談「心を同じくして助け合い、幅