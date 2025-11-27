大規模な火災が起きた香港北部・新界地区大埔の高層住宅群＝26日（共同）【香港共同＝渡辺哲郎】夜通し放水を続ける消防隊員ら。住民たちは規制線の外側から赤い炎が上がる住宅をただ見上げるしかない。香港北部で起きた高層住宅群の大規模火災は、27日も延焼が続いた。「大切な家族はどこに」。住民らは安否が確認できず、情報を待つしかない状況にやり場のない不安やいら立ちを募らせた。高層住宅は27日朝になり、周りが明る