TOMORROW X TOGETHER グローバルボーイグループのTOMORROW X TOGETHERがこのほど、都内で行われた、東京ドームシティ ウィンターイルミネーション『TOKYO SNOW DOME CITY』点灯式 に出席した。21回目の開催となる今冬は、昨年の約65万球から大幅にスケールアップし、合計約100万球のLEDライトで装飾を施した。「スノードーム」や「雪」をテーマに、東京ドームシティ全体が華やかな白い光に包まれる。TOMORROW X TOG