UEFAチャンピオンズリーグ第5節で、モナコに所属する南野拓実が、キプロス王者のパフォス戦で今大会初ゴールとなる先制点を記録した。南野は自身の持つCL日本人最多得点記録を「6」に更新したが、チームは終盤に追いつかれ2-2の引き分けに終わっている。試合開始わずか5分、右サイドから届いたパスに南野が素早く反応し、そのままダイレクトで合わせて左サイドネットへと流し込んだ。GKの意表を突くこのシュートは、彼の高い技術と