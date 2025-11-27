26日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第５節でアーセナルとバイエルン・ミュンヘンが対戦し、3-1でアーセナルが勝利を収めた。拮抗した試合展開の中、先手を奪ったのはアーセナルだった。22分、右からのコーナーキックの場面で、キッカー役のブカヨ・サカがゴール前に上げたボールにユリエン・ティンバーが頭で合わせてヘディングシュート。これが決まってアーセナルが先制する。しかし、バイエルンもすぐ