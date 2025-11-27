【パリ＝平地一紀】来年２月に開催されるミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火の採火式が２６日、五輪発祥の地、ギリシャ西部のオリンピアで行われた。国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）によると、悪天候が予想されたため、式典は考古学博物館内で実施され、事前に採火した予備が使われた。ＩＯＣのカースティ・コベントリー会長は「平和的な競争と友愛、尊敬の心で、人々を結びつけるという大会の理念を思い出すことができ、非常