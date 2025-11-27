JR天竜川駅で利用者に事件の概要が書かれたチラシ入りティッシュを手渡す警察官＝27日午前、浜松市2014年に浜松市東区（現中央区）の住宅玄関先で近くに住む介護士大橋貞子さん＝当時（50）＝が殺害され遺体で見つかった事件が29日で11年を迎えるのを前に、捜査本部のある浜松東署の捜査員らが27日、同市のJR天竜川駅で事件の概要が書かれたチラシ入りティッシュを利用者に手渡し、解決に向け情報提供を呼びかけた。捜査員ら9