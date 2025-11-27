ボーイズグループSEVENTEENメンバーJUN（ジュン）が「海南国際映画祭（Hainan Island International Film Festival）」の青春アンバサダー（Youth Ambassador）に指名された。大手エンターテインメント企業HYBE傘下プレディス・エンターテインメントが26日、発表した。中国出身のJUNは、中国映画界の若い有望株として観客と映画をつなぐ懸け橋の役割を務めることになる。「海南国際映画祭」は、全世界の映画人が集まる大規模行事で