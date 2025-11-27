津波災害などに備え、小学生が避難所の設営を学ぶ体験教室が三重県尾鷲市で行われました。 【写真を見る】”津波災害に備える” 小学生が避難所の設営や避難者の誘導を体験 三重・尾鷲市 避難所の開設運営を体験し、子どもたちに助け合う大切さを学んでもらおうと、尾鷲市の宮之上小学校で開かれた教室には、児童26人や地元住民が参加。 仮設テントや簡易トイレを設営し、避難者の受け入れや支援物資の運搬など、3班に分かれて