香港の高層マンションで発生した大規模な火災で、これまでに44人が死亡し、58人が負傷しています。【映像】焼け焦げたマンション（消火活動の様子）現地時間26日午後3時ごろ、香港北部・大埔の高層マンションで火災が発生しました。地元メディアによりますと、これまでに殉職した消防士1人を含め、44人が死亡しました。また、38人が重体で、うち15人が深刻な状態だということです。現時点で日本人の被害は確認されていません