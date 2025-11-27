26日に香港の高層住宅で発生した火災で、これまでに44人が死亡したことが明らかになりました。香港当局は27日朝、過失致死の疑いで工事業者3人を逮捕したと発表しました。香港北部の高層住宅で、26日に発生した大規模火災で、香港の消防当局はこれまでに少なくとも44人が死亡したと明らかにしました。また、200人以上と連絡が取れなくなっています。現場は8棟の高層住宅が集まる団地で、改修工事が行われている最中でした。香港メ