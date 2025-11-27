数字の配列に隠されたルールを見抜く「規則性クイズ・初級編」。一見単純そうに見えますが、じっくり考えると意外な発見がある奥深い問題です。直感で正解できた人は、論理的思考に優れた“パズル脳”かもしれません。問題：100、□、70、□、40□に入る数字は何でしょうか？ヒント：数字同士の差に注目してみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：85 と 55正解は「85」「55」でした。▼解説100 → 70 → 40……これだけ見ると、30