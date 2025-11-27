現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第５節で、遠藤航が所属するイングランド王者リバプールが、オランダ王者PSVとホームで対戦。１−４で惨敗し、今大会３勝２敗となった。直近のリーグ戦７試合で６敗、公式戦11試合で８敗を喫し、絶不調のリバプールは、開始６分でPKから被弾。その後、16分にドミニク・ソボスライの得点で一度は追いついたものの、56分、73分、90＋１分に失点。守備が崩壊し、極