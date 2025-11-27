俳優の大森南朋が26日、自身のインスタグラムを更新。父で俳優の麿赤兒（まろ あかじ）、妻で俳優の小野ゆり子との3ショットを公開した。【写真】「ステキな家族」3人で初共演！大森南朋＆小野ゆり子＆麿赤兒3ショットはセレクトショップ「ユナイテッドアローズ」のホリデーシーズンのキャンペーン「WARM CITY−冬を着る。街を包む。」のビジュアルで、3人が共演するのは初めてとなる。衣装や撮影秘話、休日の過ごし方や家族に