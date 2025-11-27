今年、興行収入35億円超の大ヒットを達成した『ウィキッド ふたりの魔女』の続きを描く『ウィキッド 永遠の約束』の日本公開日が、2026年3月6日決定。最新映像となる本予告と本ポスターが解禁となった。【動画】『ウィキッド 永遠の約束』最新予告映像本作は、名作小説『オズの魔法使い』で少女ドロシーが迷い込んだ〈オズの国〉で、最も嫌われた“悪い魔女”と最も愛された“善い魔女”の過去が、それぞれの視点から語られる