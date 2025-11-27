東京・足立区で2階建ての住宅が燃える火事がありました。この家に住む10代の女性と連絡が取れていないということです。警視庁などによりますと、きょう午前4時すぎ足立区西新井本町にある2階建ての住宅で、「2階から火が見える」と119番通報がありました。この家に住む10代の女性と連絡が取れておらず、逃げ遅れた可能性があるということです。また、4人が病院に搬送されましたが、意識はあるということです。火はおよそ1時間後に