東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値181.43高値181.46安値180.35 182.92ハイブレイク 182.19抵抗2 181.81抵抗1 181.08ピボット 180.70支持1 179.97支持2 179.59ローブレイク ポンド円 終値207.20高値207.21安値205.35 209.68ハイブレイク 208.45抵抗2 207.82抵抗1 206.59ピボット 205.96支持1 204.73支持2 204.10ロ&#1254