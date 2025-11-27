通貨別短期トレンド一覧 1.NZドル＜↑↑＞ 2.ポンド＜↑＞ 3.豪ドル＜↑＞ 4.円＜↑＞ 5.カナダドル＜↑＞ 6.ユーロ＜↑＞ 7.スイスフラン＜↓＞ 8.ドル＜↓＞ 11月27日8時11分時点