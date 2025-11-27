米連邦準備制度理事会（FRB）の建物＝14日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は26日、全国12地区の連邦準備銀行の景況報告（ベージュブック）を公表した。全体の経済活動は前回報告からほぼ変わらなかったと指摘した。政府の一部閉鎖による食費支援事業の給付を巡る混乱の影響を受けた低所得者層を中心に消費の弱さが見られたとの言及もあった。17日までの報告をまとめた。12月9、1