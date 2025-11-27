【欧州CLリーグフェーズ第5節】(アンフィールド)リバプール 1-4(前半1-1)PSV<得点者>[リ]ドミニク・ショボスライ(16分)[P]イバン・ペリシッチ(6分)、フース・ティル(56分)、C. Driouech2(73分、90分+1)<警告>[リ]フィルヒル・ファン・ダイク(17分)観衆:59,964人└リバプールがまたも守備崩壊、PSVに大量4失点…公式戦3連敗でCL16強ストレートインに黄信号