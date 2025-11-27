【欧州CLリーグフェーズ第5節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 3-1(前半1-1)バイエルン<得点者>[ア]ユリエン・ティンバー(22分)、ノニ・マドゥエケ(69分)、ガブリエル・マルティネッリ(77分)[バ]レナート・カール(32分)<警告>[ア]ミケル・アルテタ(43分)、ウィリアン・サリバ(74分)、ミケル・メリノ(80分)[バ]ダヨ・ウパメカノ(23分)、コンラッド・ライマー(43分)、ビンセント・コンパニ(59分)観衆:58,780人└プレ