【欧州CLリーグフェーズ第5節】(スタディオ・ヨルギオス・カライスカキス)オリンピアコス 3-4(前半1-3)R・マドリー<得点者>[オ]シキーニョ(8分)、メフディ・タレミ(52分)、アユーブ エル カービ(81分)[R]キリアン・ムバッペ4(22分、24分、29分、59分)<警告>[オ]フランシスコ・オルテガ(40分)[R]エドゥアルド・カマビンガ(23分)、アルダ・ギュレル(56分)観衆:32,325人└CL史上2番目のスピード…ムバッペが約7分でハット